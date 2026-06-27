40代の夏コーデで、頼りになるのがユニクロ（UNIQLO）のTシャツ。なかでも気になるのが、コンパクトな丈感の「ミニT」です。ただ、「若い子向けでは？」「ピタッとして体のラインを拾いそう」と、手に取るのを迷っている人も多いのではないでしょうか？実はこのミニT、サイズ選びと合わせ方を工夫すれば、40代のデイリーコーデにもかなり使いやすい1枚。骨格ストレートで上半身に厚みが出やすい筆者も、実際にユニクロ「ミニT」を