「そんなことあったなら言ってよ」男性からそう言われたことはありませんか？男性は本命の相手に対して、“相談されなかったこと”に地味に傷ついているもの。好きな気持ちが強いほど「力になりたい」という思いも強くなり、後から知ると寂しさが生まれてしまうのです。悩みを後から知ると、態度が変わる仕事の悩みや体調不良を後から知ると、男性の感情は大きく動きます。「知らなかった」「言ってくれたらよかったのに」という言