これまで使っていたスキンケアが合わなくなった気がする。しっかり保湿しているのに、肌の乾燥が気になる。最近、そんな変化を感じることはありませんか？40代以降は、肌質が変わったように感じる人も少なくありません。もちろん季節や環境の影響もありますが、女性ホルモンの変化によって、肌の状態に変化が現れる場合も。今回は、40代・50代が知っておきたい肌の乾燥と体の変化について紹介します。保湿しているのに乾燥すること