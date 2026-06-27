ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２７日、準優勝戦が行われた。宮地元輝（３９＝佐賀）は１号艇で臨んだ準優１２Ｒ、３コースからトップスターを決めた峰竜太の強攻に応戦。外に大きく流れたところを遠藤エミ、海野康志郎に差されて３着に敗れた。自身もコンマ２０と６艇中６番目のＳだったこともあって「準優は一番、行き足がいけていなかった。今節はＳがずっと決めにくい。一貫して調整に納得で