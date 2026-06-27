◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２７日・ＳＧＬ）巨人が６回に山瀬慎之助捕手の犠飛で１点を追加した。３―０で迎えたイニング。この回からマウンドに上がった西から先頭のリチャードが四球を選ぶと、ティマは左前打、続く代打・岡田は四球で無死満塁を迎えた。１死後、山瀬はファウルで粘って８球目に中堅へ打球を飛ばし、三走・リチャードが生還。リードを４点に広げた。巨人は初回にティマの犠飛で先制すると、１―０の