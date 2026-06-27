いわゆる"地下銀行”を営業し、不正に海外送金を行っていたとしてインドネシア国籍の夫婦が逮捕されました。送金した総額は10億円にのぼるとみられています。 銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれもインドネシア国籍で埼玉県越谷市に住む42歳の夫と33歳の妻です。 警察によりますと2人は、2023年6月から去年6月まで、国の許可を受けずに、複数の依頼人から8回に渡りあわせて89万3850円を受け取り、インドネシ