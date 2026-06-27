女性アイドルグループ、アップアップガールズ（2）が27日、東京・渋谷のライブハウス、Shibuya WWW Xでツアー「にきちゃん大結束っ！！春ツアー2026」のファイナル公演を行った。終盤では天野あゆら（24）とKAORU（23）の新メンバー2人の加入が発表された。天野は26年2月から開催していた「アップアップガールズ」新メンバーオーディション2026で唯一の合格者。KAORUは26年1月からアプガ研修生グループ「UP UP NEW AGEネオアゲ」