防衛省は２７日、中国軍とロシア軍の爆撃機計４機が同日午後、東シナ海から沖縄本島・宮古島間を通って四国沖の太平洋まで共同飛行したと発表した。両国軍機による共同飛行は昨年１２月以来で、日本に圧力をかける狙いがあるとみられる。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進したが、領空侵犯はなかったという。中露の爆撃機は２７日、日本海でも共同飛行を行った。