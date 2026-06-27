女性アイドルグループ、アップアップガールズ（2）が27日、東京・渋谷のライブハウス「Shibuya WWW X」で春ツアー「にきちゃん大結束っ！！春ツアー2026」のファイナル公演を行った。セットリストは次の通り＜1＞l♡co day! l♡ve day!＜2＞Be lonely together＜3＞っていう初恋のお約束＜4＞OVER DRIVE＜5＞全部青春＜6＞二の足Dancing＜7＞Life Is Beautiful＜8＞Sun!×3＜9＞恋はアップ（2）Summer＜10＞好きバレっ