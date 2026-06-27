赤ちゃん犬が、人生初の洗車機に入ってみたら…？愛おしすぎるその反応は、記事執筆時点で6万回以上再生され、「大パニックw」「抱きしめてあげたい」などのコメントが寄せられています。 【動画：『洗車機』に入ったら、一緒に乗っていた赤ちゃん犬が…初めての経験で見せた『愛おしすぎる反応』】 人生初の洗車機に興味津々！ TikTokアカウント「豆柴わかの日常」に投稿されたのは、豆柴の赤ちゃん「わか」くんが人生初