雨の日にバッグをどうするか、これ案外深刻な問題です。ノートPCなどの電子機器にモバイルバッテリーやACアダプターといったデジタルガジェットなど、いつもバッグに入れている荷物はどれひとつ濡らしたくないじゃないですか。しかも最近人気はリュックというのも悩みに拍車をかけてくれます。懸命に傘を後ろに向けて差しても風が吹けば関係なかったり、そもそも傘がそこまで大きくなかったりして、気づけばリュックの上はビショビ