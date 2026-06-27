JR西日本が山陽線・山口エリアに45年ぶりに導入する新型車両「Kizashi」が27日、運行を始めました。朝7時。山口市の新山口駅のホームに新型車両「Kizashi」が姿を現しました。「Kizashi」は広島・岡山エリアなどで運転されている227系電車をベースとした車両で、「維新の陽光」をコンセプトに、夜明け前の「漆黒」の空を「金色」の光が切り裂くイメージでデザインされています。山陽線の山口エリアに新型車両が