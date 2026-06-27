◇プロ野球ファーム・リーグ阪神ー巨人（6月27日、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）MLBナショナルズ傘下から巨人に移籍となった小笠原慎之介投手。2軍で日本球界復帰後、初登板となりました。4-0で迎えた6回、先発のマタ投手から引き継いだマウンドにあがった小笠原投手でしたが、先頭バッターの佐野大陽選手にいきなりストレートのフォアボールを与えます。続く立石正広選手には9球粘られるも空振り三振、豊田寛選手にはファースト