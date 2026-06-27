モデルの益若つばさ（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルな私服姿を公開した。「うにちゃんと打ち合わせと撮影行きました」と書き出した益若。愛犬を背負った姿をアップした。「うにちゃんのバッグ冷風と電気つくの」と紹介。「最近のはすごいなぁ」と添えた。ファンからは「うにたんが透けている」「すごいハイテクだから重いのかしら？」「宇宙行けそうでかわいい」「うにちゃんが入ってるバッグすごい