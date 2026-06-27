巨人戦初勝利を狙う横浜ＤｅＮＡ・石田裕（資料写真）当初は２６日の巨人戦に先発予定だった石田裕がマウンドに上がる。巨人とは今季４度目の対戦。ここまで０勝３敗ながら防御率２・４１と安定しており、「チームが勝つために試合をつくれたら」と意気込んだ。前回１９日の阪神戦は５回を投げ自己ワーストの７失点を喫した。「きょうまで一睡もできなかった」と笑わせたが、登板後に映像を見返して投球フォームなどを再確認。