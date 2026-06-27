【新華社昆明6月27日】中国雲南省怒江リス族自治州貢山トーロン族ヌー族自治県の独竜江郷は、国内唯一のトーロン族の居住地で、雪山が連なり、険しい峡谷に囲まれていることから原始的な生態環境が最も良く保存されている地域の一つでもある。独竜江の透き通った水や豊かな民族文化、色鮮やかな伝統織物「独竜毯」によって、国内外の観光客の注目を集め、人気の観光スポットとなっている。（記者/趙普凡）