美容ブランド「ReFa（リファ）」が展開する「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」から、2026年春夏コレクションの新作「モイストリブブラキャミソール」が2026年6月10日（水）より公式オンラインストアで発売中。しっとりとなじむ肌触りと、美しいシルエット、ストレスフリーな着心地を兼ね備えた一枚。毎日のインナーをアップデートしたい方にぴったりの新作です♡ 美シルエットと快適さを