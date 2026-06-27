ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２７日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の吉田拡郎（４４＝岡山）が準優１０Ｒで逃げ切って優勝戦１号艇を手に入れた。２０１８年７月の若松オーシャンカップ以来７年１１か月ぶりのＳＧ優出に「ひとまずホッとしている」と笑みがこぼれた。自信を与えてくれたのは節一パワーを誇る同期・石野貴之との足併せだ。「毎日、出足でむちゃくちゃ負けていたのが一緒