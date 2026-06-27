◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２７日・ＳＧＬ）巨人のブライアン・マタ投手が２７日、阪神戦で先発。５回７５球を投げて３安打無失点、６Ｋ、４四球で降板した。１点の援護をもらってマウンドに上がったマタは初回をテンポ良く３者凡退。２回は１死から阪神のドラ１・ルーキー立石に右前安打を浴びたが２者連続三振。３―０となった３回は２死から四球と二塁打で二、三塁のピンチをつくるも、３番・谷端を投ゴロに打ち