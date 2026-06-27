日韓国防大臣会談をあすに控え、韓国を訪れている小泉防衛大臣がきょう、韓国空軍の特殊飛行部隊「ブラックイーグルス」を視察しました。小泉防衛大臣は、きょう午後、韓国の安圭伯国防相とともに北東部・原州にある空軍基地を訪れました。ここは、アクロバット飛行を披露する「ブラックイーグルス」の基地で、小泉大臣は、隊員から部隊について説明を受け、搭乗体験として機体のコックピットに乗り込みました。「ブラックイーグル