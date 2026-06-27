RE-GEが、配信シングル第2弾となる新曲「スペクタクルサマー」を7月17日に配信リリースする。 （関連：『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』DAY2レポート上白石萌音、FRUITS ZIPPER、ホルモン…越境する表現の凄み） 本楽曲は、本日6月27日にイオンモール幕張新都心で行われた1stシングル『0秒前』のリリース記念フリーライブツアーにてサプライズ披露されたもの。走り