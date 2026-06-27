◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月27日ベルーナＤ）西武・隅田知一郎投手（26）が3球で3者凡退の珍しい投球を見せた。1―1の7回、日本ハムの先頭・奈良間を初球145キロの直球で遊ゴロ、五十幡を初球145キロ直球で二ゴロ、そして水野を初球146キロ直球で三飛に仕留めた。3球、しかもすべて直球での3者凡退。80球を超えていた隅田にとっては究極の“省エネ”イニングとなった。