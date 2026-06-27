「世界の果てまでイッテＱ！」（日本テレビ）の出川ガールズとしても知られるモデル、女優の谷まりあ（３０）が２７日、新幹線での移動を報告した。「Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ♥」とシアー感のある黒いキャミニットに、黒いパンツ、編み上げチェーンのストラップが新鮮なルイ・ヴィトンの黒いバッグに、ヴィトンのジュエリーを身につけた洗練コーデ。コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い」「まじ最高」「可愛いすぎる」「