◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年6月27日ほっと神戸）オリックス・紅林が、神戸の夜空に鮮やかな花火を打ち上げた。「（回の）先頭だったので、どうにかして塁に出ることを考えていたんですが、なんとかホームランになってくれて良かったです」0―2の6回先頭。カウント1―2から、楽天先発・岸が投じた142キロの直球は、真ん中内寄りに甘く入ってきた。見逃さない。フルスイングをかけると、打球は左中間スタンド