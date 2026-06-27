◆パ・リーグ西武―日本ハム（２７日・ベルーナドーム）西武・隅田知一郎が「スリー・ピッチ・イニング」を達成した。同点の７回、先頭の奈良間を初球で遊ゴロ、続く五十幡も初球で二ゴロに仕留めると、２死から水野をこれまた初球で三飛に抑えた。打者３人から３球で３アウトを奪う珍しい形となった。