１２日、河北省石家荘市の古い紡績工場跡地に誕生した「織音１９５３文化芸術園区」の夜景。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘6月27日】中国河北省石家荘市は近年、都市再生の一環として、歴史ある工場跡地を都市計画に組み入れてきた。産業遺構として保護しながら、改修と機能転換を進めている。跡地はそれぞれ文化施設やスポーツ公園、マーケットなどへと転用され、新たな都市空間として生まれ変わっている。１３