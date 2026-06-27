ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は、27日に5日目の開催が行われた。準優勝戦を勝ち抜いたベスト6がそろった。ボートレース界のスーパースター峰竜太（41＝佐賀）は、準優12Rで3コースから思い切って握っていったが、内の艇に抵抗されて6着に沈んだ。初日ドリームでは茅原悠紀を道中で抜いて2着を確保など、序盤から軽快な動きが光っている。「変わらず足は節イチですね。（調整は）何もせずにいったけど