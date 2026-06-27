EXILE AKIRAさんが、台風の影響で27日に開催予定だったイベントを中止することを発表しました。27日に埼玉・上尾市のアリオ上尾の屋外イベント広場でデジタルEP『URBAN SAVAGE』のリリース記念イベントの開催を予定していたEXILE AKIRAさん。公式サイトで26日に「関係各所と慎重に協議を重ねて参りましたが、現在接近中の台風7号・8号の影響による荒天や起こりうる公共交通機関等への影響を鑑み、安全かつ安心してお楽しみいただけ