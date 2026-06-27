27日午前、鮭川村の空き家解体現場で、大工の男性が梁の上から地面に転落し、首の骨を損傷する大ケガをしました。 警察によりますと、27日午前11時30分ごろ、鮭川村佐渡の空き家解体現場で、真室川町木ノ下の大工の男性（63）がバランスを崩し、梁の上から約3メートル下の地面に転落しました。男性は病院に搬送されましたが頸髄損傷の大ケガをしました。一緒に作業をしていた同僚が転落に気づき、119番通報したということで