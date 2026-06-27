神奈川県山北町神奈川県警松田署によると、２６日午後１０時半ごろ、山北町川西の国道２４６号で、道路脇ののり面から約４０センチの石が落下し、走行中の乗用車が避けきれずに乗り上げた。けが人はいなかった。落石は神奈川県西部で震度５弱を観測した地震とほぼ同時刻だった。