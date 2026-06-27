ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２７日、準優勝戦が行われた。塩田北斗（３８＝福岡）は準優１０Ｒ、２コースから的確に差して２着を確保。昨年３月の若松クラシック以来２回目のＳＧ優出を決め「いろいろ準備をしてきたので、ホッとしています」と笑みもこぼれた。舟足に関しては「行き足は問題ないし、全体にバランスが取れている」とまずまずの仕上がり。ただ「外から展開を突くには、もうひと