モータースポーツの最高峰F1™オーストリアグランプリが開幕し、レギュラードライバーを目指す日本人2人がフリー走行に臨みました。2戦連続でフリー走行を走るレーシングブルズのリザーブドライバー岩佐歩夢選手（24）とTGRハースのリザーブドライバー平川亮選手（32）。レギュラードライバーを目指す2人が、フリー走行1回目を走りデータ収集に貢献。その後、岩佐選手は限られた走りの中で、15位のタイムをマークしています。