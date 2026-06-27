色と光について学ぶ科学教室が27日、鹿児島市で開かれ、小学生ら40人が参加しました。 科学教室は三菱電機・鹿児島営業所が2017年から開いているもので、27日は小学生やその保護者、あわせておよそ40人が参加しました。 今回は「色と光のなぞ実験」がテーマで、三原色の赤・青・緑のライトでさまざまな色をつくる実験をしました。 また、透明なフィルムに細かい溝が無数に刻まれた分光シートを使って万華鏡をつ