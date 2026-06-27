２５日、荊州古城を散策する人々。（荊州＝新華社記者／伍志尊）【新華社荊州6月27日】中国湖北省荊州市の荊州古城周辺は夜が更けるにつれ、次々とイルミネーションが点灯し美しい景観が広がる。同市はここ数年、歴史文化街区に残る老朽化した建築物の修復や改築に取り組んでおり、夜間経済の新たなランドマークを創出。文化財保護と観光需要の両立を図ることで、多くの市民や観光客を引き付けている。２５日、荊州古城を散策す