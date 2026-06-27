【新華社荊州6月27日】中国湖北省で24日から行われている視察活動で、荊州（けいしゅう）市を訪れた27の国・国際機関の駐中国大使や上級外交官、シンクタンクの専門家ら約40人が、全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されている荊州古城壁を見学した。一行は、城壁を歩きながら、中華文明の長い歴史と文化を体験した。荊州は楚文化の発祥地であり、三国文化の中心地として知られる。中国を代表する歴史文化都市の