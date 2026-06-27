台風7号は、27日午前中に県内に最も近づいた後、次第に遠ざかっていますが、交通機関に影響が残っているほか28日の朝までは高波に注意が必要です。 台風7号は27日午後5時の時点で静岡県の南およそ130キロにあり、1時間に60キロの速さで東北東に進んでいると見られます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートルです。 気象台によりますと、台風7号は27日午前中に県内に最接近しました。 現