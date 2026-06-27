大分県日出町の美術館では動物たちを描いた作品を集めた展覧会が開かれています。 日出町の二階堂美術館で開催されているコレクション展「描かれた動物たち」。 会場には近代日本画家がイヌやネコ、トラなどの豊かな表情を描写した作品およそ50点が並んでいます。 こちらは「虎の画家」とも呼ばれる大橋翠石の「猛虎図」です。 獲物を捕らえようと、屏風から今にも飛び出してきそうな眼光鋭いトラが生き生きと描かれていま