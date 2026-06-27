大分市での街頭活動 「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に若者のボランティアなどが薬物乱用防止を呼び掛ける街頭活動が27日、大分県大分市で行われました。 この取り組みは大分県などが毎年、6月26日の国際麻薬乱用撲滅デーに合わせて行っています。 27日はボーイスカウトやガールスカウトの団体などが参加。 大分市中心部で青少年などに薬物の恐ろしさを伝えるパンフレットを配ったほか、海外で防止活