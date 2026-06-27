ファジアーノ岡山は27日、2026-27シーズンの選手背番号を発表した。法政大3年生ながら主力として活躍している特別指定MF小倉幸成は40番に決定。同選手は鹿島アントラーズユース出身で、今季は5番をつけていたなかで鹿島の伝統的な背番号に変更することになった。以下、選手背番号1 GK レナート・モーザー6 DF 大森博7 MF 竹内涼8 MF 江坂任9 FW レオ・ガウショ13 GK 松田駿14 MF 田部井涼17 MF 末吉塁18 DF 田上大地20 FW 河