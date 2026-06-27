V・ファーレン長崎は27日、MF笠柳翼(23)が移籍を前提とした準備のためチームを離脱すると発表した。笠柳は前橋育英高から長崎に加入し、初のJ1挑戦となった百年構想リーグでは14試合に出場した。クラブは「今後につきましては、各契約の手続きを完了次第、改めて本人のコメントと合わせてお知らせします」と伝えている。