６月２７日放送の満天☆青空レストランにて、三島馬鈴薯を使った「冷たいポタージュ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★三島馬鈴薯の冷たいポタージュ（4人分） ＜材料＞三島馬鈴薯 ３個（３００ｇ程度）玉ネギ &