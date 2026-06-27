６月２７日放送の満天☆青空レストランにて、三島馬鈴薯を使った「炊き込みご飯」「みそ汁」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★三島馬鈴薯の炊き込みご飯（4人分） ＜材料＞米                                       ２合三島馬鈴薯                  