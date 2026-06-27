ＪＲ南武線（資料写真）２７日午前８時１０分ごろ、川崎市中原区田尻町のＪＲ南武線平間踏切（遮断機、警報機付き）で、人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、川崎─立川間の上下線で一時運転を見合わせた。計２６本が運休し、計９本が最大約２時間遅れ、約１万人に影響した。