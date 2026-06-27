◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）楽天・石原彪捕手が途中交代した。先発の岸を好リードし４回まで無失点に抑えていた。５回無死一塁の打席では投犠打を決めるなど、自身の役割を全うしていたが５回の守備から堀内に代わってベンチに退いた。何らかのアクシデントが起きた可能性もある。