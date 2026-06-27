東海地方が大雨となった「ダブル台風」。雨のピークは過ぎましたが、引き続き土砂災害に注意が必要です。 【写真を見る】台風で梅雨前線が活発化 東海地方は雨のピーク過ぎるも引き続き土砂災害に注意 三重・熊野市では山の斜面が崩落 台風と台風に刺激された梅雨前線の影響で、東海地方は三重県尾鷲市で、降り始めからの雨量が300ミリを超えたほか、名古屋で137ミリとなるなど、各地で大雨になりました。 台風7号