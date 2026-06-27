ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6がでそろった。予選を9位で通過して4号艇の準優勝戦11Rに登場した池田浩二（48＝愛知）は、カド受けの3コースから外マイを選択するも4着。昨年の戸田に続くグラチャン連覇の可能性が消えた。レース後は「変わらずだね。クッとは回れる。足は普通」と淡々と語り「準優メンバーで引けを取るようなほどではなかった