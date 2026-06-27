1票差となった栃木県・那須町の町長選挙で、県の選挙管理委員会による票の再点検で当選が無効となった現職の平山幸宏氏が、きょう（27日）会見を開き、当選無効の取り消しを求め東京高裁へ提訴する方針を明らかにしました。今年3月に行われた那須町の町長選では、現職の平山幸宏氏が前町議の小山田典之氏をわずか1票上回って、当選しました。その後、小山田氏が県の選挙管理委員会に審査を申し立て票の再点検が行われた結果、逆転