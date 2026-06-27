2024年に千葉県柏市で起きた強盗致傷事件で、警察は、20代の男を逮捕しました。事件に関与したとして、これまでに3人が逮捕されています。【映像】事件があった千葉県柏市の住宅菅家大海容疑者（22）は、2024年12月、仲間と共謀して柏市の住宅に侵入し、住人の60代の男性を殴るなどしたうえ、現金およそ5万円を奪った疑いがもたれています。警察によりますと、菅家容疑者らが金品を物色していたところ、住人の男性に見つかっ