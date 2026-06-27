一休は、海外宿泊予約サイト「一休.com海外」で、ハワイ旅でポイントを10％付与するキャンペーンを、6月23日正午から30日正午まで開催している。ハワイの全ホテルがセール対象となる。予約金額の10％分の一休ポイントが付与され、即時利用ができる。対象ホテルと2名1室利用の1泊あたりの料金一例は、ハレクラニが151,204円から、ザ・リッツ・カールトン レジデンス ワイキキ ビーチが126,724円から、ハイアット リージェンシー ワ