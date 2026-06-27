南陽市の中高生たちが議員になり、より良い街づくりを考える「南陽みらい議会」がきょう開かれ、議員たちが意気込みを語りました。 【写真を見る】中高生が市長や議員に市の政策課題解決へ「南陽みらい議会」開会 南陽市・白岩孝夫市長「委任状。齊藤蒔桜さん令和8年度南陽みらい議会議員に委嘱します。」 南陽市では市内の中学校や高校に通う生徒たちが地元の抱える課題に目を向け、市の政策を考える「南陽みらい議会」を毎